ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 1986ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ಚಿತ್ರ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಪದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 1986ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಚಿತ್ರ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 'ಪದ್ಮಾವತಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಕೇವಲ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ದಿಟ್ಟತನವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಾರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಡಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈಹಾಕಿದ್ದರು. 'ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವರು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು, ಸಿಂಧನೂರು, ಗಂಗಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯಂತಹ ಗಡಿಭಾಗದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆರಂಭದ ದಿನದಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರಾಟೆ
1986ರ ಆ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡುವುದು, ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವೇ? ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು.
ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮನ್ವಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
26 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ
1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತವಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವಥ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೈಸೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ತಾರಾಗಣವಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಪರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೂ ಹೌದು.