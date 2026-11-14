ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 1981ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಂಕರ್ ಗುರು'
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಸಿನಿಮಾ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೂರದರ್ಶನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
1981ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1981ರ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಅಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ, ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.
ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವು 1981ರಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, 1983ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು.
ಅಂದಿನ ಟಿವಿ ನೆನಪುಗಳೇ ವಿಶೇಷ!
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರದ ನೆನಪು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಳೆಯ ಟಿವಿ ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಆ ಕಾಲದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.