ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಯಶ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2: ₹1,215 ಕೋಟಿ
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಆಗಿ ಯಶ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,215 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ : ₹342.5 ಕೋಟಿ
'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ನಂತರ ಯಶ್ ನಟಿಸಿದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹342.5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ರಾಮಾಯಣ: ₹1,518.7 ಕೋಟಿ*
ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ 'ರಾವಣ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ₹1,518.7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ₹3,076.2 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಶ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (ರಾಮ) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (ಸೀತೆ) ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕಾದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 2' (Ramayana 2) ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.