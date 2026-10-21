Duniya Rashmi: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ 'ದುನಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರು ನಟಿ ರಶ್ಮಿ. ಆದರೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಮಗೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಇಡೀ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದುನಿಯಾ' ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಪೂರ್ಣಿಮಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು, ಸಂಭಾವನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಅವರಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರವಿದೆ, ಜೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿ, "ದುನಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು (Payment) ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೆ, 'ಅವರಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರವಿದೆ, ಜೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು'
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿ, "ದುನಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ (Wait ಮಾಡಿ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ. ಅಂದು ಕಾಯದೆ ಬಂದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು
ಚಿತ್ರರಂಗವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೋವು, ಸಂಭಾವನೆಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
ನಯಾಪೈಸೆ ಹಣವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದುನಿಯಾ' ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ 'ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್' ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದರು, ನಿರ್ದೇಶಕ 'ಸೂರಿ' ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಯಾಪೈಸೆ ಹಣವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೂ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಹಿರಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 7'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ-ಮನಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.