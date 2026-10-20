Krishi Thapanda YouTube vlog: ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಮಗಳು ಶಾರದ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಾದ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, ನೇಹಾ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ನಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮಿ' (GRWM) ವ್ಲಾಗ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ
ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ, ಇದು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 2ನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ನಟಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಬುಟೀಕ್ ಕುರ್ತಾ & ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ
ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕನ್ಕರಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. "ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ 'ಕಹಾಳೆ' ಎಂಬ ಲೋಕಲ್ ಬುಟೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಡವೆ ತರಲು ಮರೆತಿದ್ದ ಕೃಷಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನು ಅವರ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ 'ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ನೀಡಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಯಾವುದೇ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ಹೇರ್ ಮೂಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿಗೆ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇವಿ ಲುಕ್' ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಲೋ ನೀಡುವ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಸ್ಕರಾವನ್ನು ಹೊರಭಾಗದ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂಬ 'ಪ್ರೋ ಟಿಪ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ಶಾರದಾ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಶಾರದಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೃಷಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡುಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ, "ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳಬಾರದು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಡಿಗೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ವ್ಲಾಗ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ನಟಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮುದ್ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಅಕಿರಾ' (Akira) ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಹಾಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೈಮಾ' (SIIMA) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 5'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.