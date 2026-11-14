ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾನಕಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ತಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾನಕಿ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಎದುರಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೆ!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾನಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ ಕೇವಲ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಇಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾನಕಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಪತಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೋಸೆಫ್. ಲಲಿತಾ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜಾನಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಜೋಸೆಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ!
ಜೋಸೆಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮೊತ್ತವೇ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಕೈಮಾ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳೂ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಜಾನಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಜೋಸೆಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಾನಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜಾನಕಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಪಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನಗಳ ನೋವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೈಚಾಚಬಾರದು, ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎವಿಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಅಮಿಂಜಿಕರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಜೀವನಾನುಭವಗಳು ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.