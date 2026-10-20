Sudharani Praises Last Month’s Blockbuster: ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರವಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾವು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪುಳಿಯುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರವಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಂದಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಬ್ಬರದ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ (OTT) ತಮ್ಮ ಮನಗೆದ್ದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾರಾಣಿ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸತನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಶ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೊಸತನವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್'
ಇನ್ನು ಒಟಿಟಿ (OTT) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಅನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ (Overboard) ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಅನ್ನು ಸುಂದರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಗೌರವಯುತ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮೂಲಭೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'
ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹90.40 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 22ನೇ ದಿನ ₹4.31 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ₹100 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ₹9.60 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವನಿಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ 23ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಶತಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.