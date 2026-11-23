ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಆಗಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿನಯ, ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿರೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. 1992ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಶೇರ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದರು.
1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ತೆಲುಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ನಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1992ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ
'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಶೇರ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 39ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸೇರಿ 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.25 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.
ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿಪೆಟ್ಟ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿ!
'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಪಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿಪೆಟ್ಟ' ಹಾಡು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತೆಲುಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ 'ಮನ್ನನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಲಾಡ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವೂ ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.