Chikkanna best movie with Darshan: ಯಶ್, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ತಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಶ್, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು (ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನಿರೂಪಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ 'ರಾಜಹುಲಿ'
'ಕಿರಾತಕ', 'ರಾಜಹುಲಿ' ಮತ್ತು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 'ರಾಜಹುಲಿ'ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. "ಕಿರಾತಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ 'ರಾಜಹುಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚಿತ್ರವದು" ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 'ಕಿರಾತಕ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರಾಜಹುಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ನಂತರ ಬಂದ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್'ನಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ 'ಒಡೆಯ'
'ಬುಲ್ ಬುಲ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಐರಾವತ', 'ರಾಬರ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ಒಡೆಯ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 'ಒಡೆಯ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. "'ಒಡೆಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಐರಾವತ', 'ಒಡೆಯ' ಹಾಗೂ 'ರಾಬರ್ಟ್' ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗುವಿನ ಕಚಗುಳಿ ಇಡಲು ದರ್ಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಒಡೆಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ 'ರಾಜಕುಮಾರ'
'ದೊಡ್ಡಮನೆ ಹುಡುಗ', 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಮತ್ತು 'ಜೇಮ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. "ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ರಾಜಕುಮಾರ' ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 'ದೊಡ್ಡಮನೆ ಹುಡುಗ', 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಮತ್ತು 'ಜೇಮ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಜಕುಮಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ 'ರಾಜಕುಮಾರ'ವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.