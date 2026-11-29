ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅವರ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 'ದಾದಾ' ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, 1980ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ' ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರೊಡದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಷ್ಣು, ಭಾರತಿ, ಆರತಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮೋಡಿ!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ 'ಚಾರು' ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ 'ವೀರು' ಎಂಬ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪತ್ನಿ 'ಭಾಗೀ'ಯಾಗಿ ನಿಜಜೀವನದ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೇಯಸಿ 'ಆಶಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಪೀಟರ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು 'ಕೋಮಲಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿ, ಮುಂದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿಯಾದರು.
ಮಧುಗಿರಿಯ 'ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗ' ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗೂಢ 'ಬಂಗಾರ ನಾಯಕನ ಕೋಟೆ'ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅಭಿನಯದ "ಒಲುಮೆ ಸಿರಿಯ ಕಂಡು" ಹಾಡು ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿ.ಎಸ್. ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಉಷಾ ನವರತ್ನರಾಂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಡಾ. ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. 1980ರಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ 'ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ' ಕೂಡ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಲನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ, ಆರತಿ, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಲೀಲಾವತಿ, ಲೋಕನಾಥ್, ಶಿವರಾಂ, ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ 'ಭಾಗೀ' (ಭಾರತಿ) ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಅವರ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಅಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 'U' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡುಗಳು: ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಥಾಹಂದರವಿದ್ದರೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ 'U' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ "ಒಲುಮೆ ಸಿರಿಯ ಕಂಡು" ಮತ್ತು "ಸಂಗಾತಿಯು ಬಳಿ ಬಾರದೆ" ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿವೆ.