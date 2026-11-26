Mantri Mall Malleswaram: ಇಂದಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು! ಆದರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ? ‘ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ’ ಚಿತ್ರದ ಆ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿನ ‘ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್’ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ರಾಜಾ ಮಿಲ್’ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಇದೇ ರಾಜಾ ಮಿಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್, ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಈ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್!
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ‘ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಭಯ ತರಿಸಿತ್ತೇ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ‘ತುಳ್ಳಾದ ಮನಂ ತುಳ್ಳುಮ್’ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ‘ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫಿಲಂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸವಾಲು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತಾವೇ ಮುಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೆಟ್ ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದರಂತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ರಾಜಾ ಮಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಬೀದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ಕನಸುಗಾರನ ಹಾಡಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ’ ಸೆಟ್ ಕುರಿತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೊರಗಿನ (ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್) ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದು, ಇಡೀ ಜಾಗವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
“ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅಂದು ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ಸೆಟ್, ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ!
ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಮಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಆ ಮಿಲ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಗಳು (ಫಾರಿನ್ ಶೇರ್ಸ್), ಅನೇಕ ಜನರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇಶಾ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ತುಳ್ಳಾದ ಮನಂ ತುಳ್ಳುಮ್’ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.