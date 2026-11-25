ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, IMDb ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು OTT ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ!
'ಜಾಕಿ' ಭಾವನಾ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ನಟನೆಯ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ (Spark) ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ರಚನಾ ಇಂದರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ. ಮಹಂತೇಶ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ತನಿಖೆಯ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು? ಆತನನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಭಾವನಾ ಅವರು ವೈದೇಹಿ ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!
ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
IMDbಯಲ್ಲಿ 8.7 ರೇಟಿಂಗ್; ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’?
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ, ತನಿಖೆ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿರುವ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ IMDbಯಲ್ಲಿ 8.7 ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೂ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.