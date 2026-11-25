ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಡೋರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಬಳಸದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕಲರ್ ಸಿನೆಮಾ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ 'ಭೂತಯ್ಯ'ನ ಹೆಸರಿನ ಬೀದಿ ಇರುವ ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕದೆ ನೈಜ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಾಂಗಣ ಈಸ್ಟಮನ್ ಕಲರ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ 'ಭೂತಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದ ಶವಯಾತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಊರಿನ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಜಾಗವನ್ನು 'ಭೂತಯ್ಯನ ಸರ್ಕಲ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನೈಜ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪಾತ್ರ!
ಭೂತಯ್ಯನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳನ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಸೆಟ್ ಹಾಕದೆ, ಕಳಸಾಪುರದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೈಜ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೈಜ ನದಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು "ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರಮ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!
ಸಾಹಿತಿ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕೇವಲ 12 ಪುಟಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1974ರಲ್ಲೇ ₹45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ, 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. 50 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ 'ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಸಾಪುರದ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾಪುರದ ನೈಜ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಡಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಡಿ ಓಟ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತರದೆ, ಕಳಸಾಪುರದ ರೈತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
'ಭೂತಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಊರಿನವರಿಗೇ ಭಯ!
ಕಳಸಾಪುರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್ ಅವರು ಭೂತಯ್ಯನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಜವಾದ ಜಮೀನ್ದಾರನಂತೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶವಯಾತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಊರಿನ ಹೆಂಗಸರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ" ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ಓಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು.