1979ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಬರೆದ ಕಥೆ 1997ರಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ: 1979ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಥೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವಾಯ್ತು! ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಬರೆದು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
1979ರಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ!
'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇದರ ಕಥೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು 1979ರಲ್ಲೇ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಕೊನೆಗೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂತು.
ಸುಹಾಸಿನಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ!
1987-88ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಕಥೆಯನ್ನು ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ 1988ರ 'ಸುಪ್ರಭಾತ'. ಹೀಗೆ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಕಥೆಯ ಪರಿಚಯವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕೊನೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ!
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಥೆ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿ ಎಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪಾತ್ರದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ನಟ!
ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1997ರ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.
ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪಳನಿ ಸೇನಾಪತಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ!
'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪಳನಿ ಸೇನಾಪತಿ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ!
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ತೆಲುಗಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಉಯಿರಿನುಮ್ ಮೇಲಗಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ Mazhavillu ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1999ರಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಹೀಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದ ಕಥೆಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿನಿಮಾವಾಯಿತು. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.