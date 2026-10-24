ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದಿವಂಗತ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಮಾಡಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ರಾಯನ್, ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!
2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ನರ್ತಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೈಲಿಯ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ರಾಯನ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅತಿಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ‘ರಾಯನ್.. ರಾಯನ್..’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ರಾಯನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಭ್ರಮ
ರಾಯನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ನಟಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿ ಜಾಗಿರ್ದಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಯನ್ ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಿನ ನಡುವೆ ಮಗನ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು!
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಯನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಯನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ರಾಯನ್ ಅವರ ನಗು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಲವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೈಲಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ರಾಯನ್ ಅವರ ಈ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.