ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ‘ದಮಯಂತಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವರಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್..
ದೈವಿಕತೆ, ನಿಗೂಢತೆ, ನಂಬಿಕೆ... ಇದರ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಈ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ. ‘ದಮಯಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವರಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢತೆ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಎಂದರೇನು? ಏನಿದು ನಿಗೂಢ ಕಥೆ?
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಿಗೂಢತೆ, ದೈವತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾತ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ಕಥೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
1960ರಿಂದ 1990ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ
‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. 1960ರಿಂದ 1990ರವರೆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಾತಾವರಣ, ಜನರ ಬದುಕು, ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನವರಸನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
‘ಕಾಂತಾರ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಕಾಂತಾರ’, ‘ವಿರೂಪಾಕ್ಷ’, ‘ಮಂಗಳವಾರಂ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಹಾರಾಜ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
‘ದಂಡುಪಾಳ್ಯ’, ‘ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ’ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೊಸ ಸಾಹಸ
‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ದಂಡುಪಾಳ್ಯ’ ಹಾಗೂ ‘ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ’ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ, ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನವರಸನ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’
ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’ವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್
ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ‘ಆದಿ ರುದ್ರ’, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಿಗೂಢತೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆ ಏನು? ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.