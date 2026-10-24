ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ‘ಫಾದರ್’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ನಟ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಫಾದರ್’ನ ‘ಗಗನದ ನೇಸರ’ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ತಾವು ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯೋದು... ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!’
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 'ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯೋದು. ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆಯೋ, ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಡೆದಾಟ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಕಥೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫಾದರ್’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಫಾದರ್’. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಗ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫಾದರ್’ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
‘ಫಾದರ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೋಹನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ‘ಗಗನದ ನೇಸರ’ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ‘ಫಾದರ್’
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ‘ಫಾದರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ‘ಫಾದರ್’ ರಿಲೀಸ್
ಸದ್ಯ ‘ಗಗನದ ನೇಸರ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಫಾದರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ‘ಫಾದರ್’ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ತಾರಾಗಣ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ’ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.