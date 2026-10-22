‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾವುಕರಾದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಭಾವುಕರಾದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಘನಾ, ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಮೇಘನಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ, ‘ಏನಾಯ್ತು?’ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೇಘನಾ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಘನಾ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ’
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ನಡುವೆ ತಾವು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಫೋಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೈಜತೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವೆಂದರೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದ ಮೇಘನಾ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೆಟ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಘನಾ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವರದಾನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮೇಘನಾ
ಇನ್ನು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಅನುಭವದವರೆಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.