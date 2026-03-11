ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅದೃಶ್ಯ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಯವೊಂದು ಜೆನ್ ಝಿ ಯುವಜನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಏನಿದು? ಏನಿದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ? ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು “ಪೀನಿಯಾಫೋಬಿಯಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ — ಬಡವಾಗುವ ಭಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೀನೇಜ್ನವರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಆತಂಕ ಬಹಳ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಯ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೀನಿಯಾಫೋಬಿಯಾ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೈಡ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಉಳಿಸಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, “ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಓಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ವಿಫಲವಾದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.”
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತವೆ — ಕನಸಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ “ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೇನೋ?” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭಯ ಸೇರಿ, ಪೀನಿಯಾಫೋಬಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪೀನಿಯಾಫೋಬಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ದೈನಂದಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಯುವಕರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೆದರುವುದು, ತುಂಬಾ ಮಿತವ್ಯಯಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಆತಂಕ, ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ (ಡಿಪ್ರೆಷನ್) ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ನಿರಂತರ ದಣಿವು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಈ ಭಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ: ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪಯಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ: ಭಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮನೋವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯಾಫೋಬಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.