ರಿವಾಲ್ವರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ..!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕನಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್' ಹಾಗೂ 'ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಗೋವಿಂದ (Govinda) ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?
ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸುರಭಿ ಧನ್ವಾಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆಸಲಾದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ! "ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುರಭಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.
ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ನಟ:
ಡಾ. ಸುರಭಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಗೋವಿಂದ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿದ್ದಂತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಾಠಿ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಬಿರುಕು:
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ನಡುವಿನ ಕಿರಿಕ್ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ (ಕೋಮಲ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ) ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ, "ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುನೀತಾ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದವು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುನೀತಾ ಅವರು, "ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 'ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್' ಲೈಫ್ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:45ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೊರಡುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.