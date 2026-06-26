Sandwich Generation: ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಎರಡು ಜನರೇಶನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವರೇ Sandwich Generation. ಅವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಕಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಶನ್
40 ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಟೀನೇಜ್ ಸ್ನೇಹಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ‘Sandwich Generation’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ
"ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಶನ್" ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ, ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ. ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಮಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ, ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ
40 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ; ಜೀವನದ ರಚನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಜನರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ
"ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಶನ್"ಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ
ನಮ್ಮ 20 ಅಥವಾ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಲವತ್ತರ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವನವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.