ಈ ಚಿತ್ರವು 1947ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಯ್ತು?
'ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ... ಬೇಗ ಬಾ!' ಶಾರ್ವರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಕಮೆಂಟ್: ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ 'ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್' ಮೆಸೇಜ್!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಗಳಾದ ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಹಾಗೂ ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮೇನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' (Main Vaapas Aaunga) ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ 'ಸ್ವೀಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆ' ಈಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರ್ವರಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಾರ್ವರಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಸಹನಟ ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರ್ವರಿ, "ಇಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಓದಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, 'ಜಿಯಾ' ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವವರೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಗಡಿಗಳು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಂಬಲದ ಕಥೆ. ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಅವರ 'ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್' ಕಮೆಂಟ್!
ಶಾರ್ವರಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಾ! ಜಿಯಾ ಫಾರೆವರ್..." ಎಂದು ವೇದಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಂಗ್ ಅವರ ಈ 'ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್' ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ?
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1947ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನ (ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ) ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮೊಮ್ಮಗ (ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್) ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಶಾರ್ವರಿ ಮತ್ತು ವೇದಂಗ್ ರೈನಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಬನಿತಾ ಸಂಧು, ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಮೇನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.