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- 'ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ'... ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಟಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ನಟ Pavan Ravindra
'ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ'... ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಟಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ನಟ Pavan Ravindra
Pavan Ravindra Arathi Subash engagement: ‘ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ’, ‘ರಂಗನಾಯಕಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ನಟಿ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಇವರೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯು ಚೆನ್ನೈ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇವನು!
ಅವನೇ ಅವನು. ನನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವಿನ ನೆಮ್ಮದಿ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿ. ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಆಕಾಶದ ಮುಂದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಲ್ಲದರ ಮುಂದೆ - ನಾನು ಅರಿಯದೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಮಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ
ಇಂದು, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿಂಚುವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಿನಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನಗು, ಕಣ್ಣೀರು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ದಿನವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ, ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ, ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯಂತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
“ನಾನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗು, ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಕಣ್ಣೋಟಗಳು, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಂತದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ನಟ ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವಿದು!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ—ಹೂವುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಅಲಂಕಾರಗಳು—ಕೇವಲ ನನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಯಾರು?
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಕೆಲ ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್
ತಮಿಳು ನಟಿ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾಗಿ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
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