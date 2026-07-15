ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಸಲಿಂಗಿ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು, ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಮೀರತ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಾ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮದುವೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೌಂದರ್ಯ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಲಿಂಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮದುವೆಯೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ
ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಲೋನಿ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಸೌಂದರ್ಯಾ ಬಂದು ಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಳ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಳ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೋದ ಪ್ರಿಯಾ-ಸೌಂದರ್ಯ
ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗಿನ ವಾಗ್ವಾದದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
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ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೀರತ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಯುವತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಜುಲೈ 6ರಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
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