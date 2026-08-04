ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು, ಅನುದಿನದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಂದರ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅನುದಿನದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಂದರ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಯೋವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು @shanaa_8297 ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಟೇಬಲ್ನತ್ತ ಆಹಾರ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಅವರು ಟೇಬಲ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ತಾವು ಎದುರಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
"ಇಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಆ ಅಜ್ಜ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಭಾವುಕನಾದೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾರೈಸಿದೆ. ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್!
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ:
"ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ನಿಜವಾದ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ (Couple Goals) ಎಂದರೆ ಇದೇ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಬದ್ಧತೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಬಹುದು? ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ (Matching) ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುವುದು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಚಂದ!" ಎಂದು ಹಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು, "ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಸರಳ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.