ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದರೆನ್ನಲಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಾಡಿದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಅವಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಿಎಂಕೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಟಿಕೆಎಸ್ ಎಳಂಗೋವನ್ , ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾಷಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದೆ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಎಳಂಗೋವನ್, "ನಾನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಟಿ (ತ್ರಿಶಾ) ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯಾರೋ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಉದಯನಿಧಿ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೀದರು. "ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಉದಯನಿಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, ನಂತರ "ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾವೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವ ಎಳಂಗೋವನ್, ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಾವೇರಿ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಟೀಕೆ
ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಚಿತ ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.