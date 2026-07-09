ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹23,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು, ತಡರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ ಘಟನೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ "ವೃತ್ತಿಪರತೆ" ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' (ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ) ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು, ತಡರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆತನ "ವೃತ್ತಿಪರತೆ" (Professionalism) ಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯ ಡೆಡ್ಲೈನ್!
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹23,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ತಂಡವು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು (Eye Strain) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಡರಾತ್ರಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ (WhatsApp Group Call) ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆತನ ತಾಯಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಎದುರೇ ಅವಮಾನ! ಕಂಪನಿಯ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ
ತಾಯಿಯ ಎದುರೇ ಅವಮಾನ! ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಆತನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಫುಲ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ, ಆತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಎದುರೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೇಸರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಉದ್ಯೋಗಿ, "ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಕಚೇರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಎದುರು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೇ? ಎಂದೂ ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್' (Toxic Work Culture) ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅವರಿಗಿಂತ ಅಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಚಹಾ-ಊಟದ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಷಣೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು (ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.