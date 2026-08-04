ಭಾರತದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಭಿನವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯುವತಿ ಸಫೀರಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇ ಭಾರತದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಭಿನವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯುವತಿ ಸಫೀರಾ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಭೇಟಿ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಜರ್ಮನ್ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅಭಿನವ್ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಯುವತಿ, ಅಭಿನವ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಅಭಿನವ್, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು.
ಜರ್ಮನ್ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ
ಜರ್ಮನಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ, ನಗರಗಳ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅಡುಗೆಮನೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದು...
ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಗಳು, ಕಾಡಿನ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ. ಇವರ ಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅನೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.