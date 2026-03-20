Punch monkey Japan Viral Video: ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಕಾವಾ ಸಿಟಿ ಮೃಗಾಲಯದ 'ಪಂಚ್' ಎಂಬ ಕೋತಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಒಂಟಿತನ ದೂರವಾಗಿಸಲು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಂಗನಿಗೆ ಈಗ 'ಮೊಮೊ-ಚಾನ್' ಎಂಬ ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ 'ಪಂಚ್' (ಪಂಚಿ-ಕುನ್), ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಮಂಗಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗನ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಂಗನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಮೊಮೊ-ಚಾನ್' (ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಪುಟ್ಟ ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣು' ಎಂದರ್ಥ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಿಸ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ನೋಡಲು ಪಂಚ್ ಸದಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬೊಂಬೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ತನ್ನ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ಅವನ ಬಾಲ ಎಳೆದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 'ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್' ಪೇಜ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಂಚ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪಂಚ್ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಇವನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಇವನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸಹಜ ವರ್ತನೆಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಐಕಿಯಾ (IKEA) ಕಂಪನಿಯ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಒರಂಗುಟನ್ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದ ಇವನಿಗೆ ಆ ಬೊಂಬೆಯೇ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಮೊದಲು ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇತರ ಮಂಗಗಳು ಇವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸಹಜ ವರ್ತನೆ, ಇವನಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇತರ ಮಂಗಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮೃಗಾಲಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚ್ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಇತರ ಮಂಗಗಳಿಂದ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನು ಮಂಗನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮೃಗಾಲಯದ ಕೀಪರ್ ಕೋಸುಕೆ ಶಿಕಾನೊ ಅವರು, "ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಬೊಂಬೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚ್ ಈಗ ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ಎಂಬ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಹೇಗೆ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವುಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.