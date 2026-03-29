Bombay Shaving Company: ಕಚೇರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಗದ್ದಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಸದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕವೇ ಮಾರುಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೇ ಆತ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಅವರೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಿದೆ? ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವಾತಾವರಣ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಾಂಬೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' (Bombay Shaving Company) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ ಕಚೇರಿಯ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಪುಲ್-ಅಪ್ಸ್ (Pull-ups) ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಯುವಕ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬಾರ್ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್-ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಕಾಶ್ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಂತನು, "ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೇಜಿ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ "ಆಕಾಶ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Office Culture) ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾತು
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ನಗು - ಇವೇ ಕಚೇರಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, "ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಇಂತಹ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವು ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು (Productivity) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ
ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸುಸ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Performance) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಗುರಿಗಳನ್ನು (Targets) ತಲುಪುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಂಬೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.