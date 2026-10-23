ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು!
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣ. ಆದರೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಹಾಳಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎದುರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ತುರ್ತಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
30 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ತಾನು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ಘಟನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊನೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ: ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಮರಳಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ: ಎಷ್ಟು ಹಣ, ಯಾವ ದಿನದೊಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರವು ನೀಡಿ: ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಲು ತಡವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿ.
- ಸಾಲ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ.
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಿತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.