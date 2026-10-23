ವೈರಲ್ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ₹100 ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಫೋನ್ ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ; ಪತ್ನಿಗೆ ತಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೈನಿಕನ ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಾಯ!
ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೂ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ₹100 ಹಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನಿಕನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂದೇಶವೇ ಪತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ₹100 ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕ
ವೈರಲ್ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಂಗೆ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ₹100 ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಟಿಎಂಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ.
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಟಿಎಂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಪತ್ನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ
ಒಂದು ದಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆತ ತನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ತಾನು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದಾಗ ಆಕೆಯ ಫೋನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಆತಂಕ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೂ, ಅದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿ
ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶವೂ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೈನಿಕನ ಹೆಸರು, ಘಟನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಥೆ 2019ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳೂ ತಿಳಿಸಿವೆ.