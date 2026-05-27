Gated Community Issues: ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಬೃಹತ್ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿವಾಸಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುವ 'ಪವರ್ ಟ್ರಿಪ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರವಣ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಹಿ ಅನುಭವವು ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೈ-ರೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುವ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ "ವೃದ್ಧರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ" ಮತ್ತು "ಪವರ್ ಟ್ರಿಪ್" ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಬದುಕು
ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ 'ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' (RWA) ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಇತರರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪ. ಯುವಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಸಂಬದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಇವರು ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಾನ ಗೌರವವಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ
ಶ್ರವಣ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಾಗ, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ RWA ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದರು. ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು "ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ" ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಿರುಚಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಇದು ಸಮಕಾಲೀನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ತಮಗಾದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅತಿಯಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು "ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇರುವ ಕಡೆ ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ" ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಕಿವಿಮಾತು ಏನೆಂದರೆ, "ಯುವಕರು ಅತಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗಿಂತ 25-30 ಮನೆಗಳಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ." ಇದು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜೈಲುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.