Viral video bride asking parents: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದಾ? ಎಂದು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.&nbsp;

ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಟ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ನೋವಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ 'ಹೊಂದಾಣಿಕೆ' ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಟ್ವಿಶಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿಯಾದರೆ ತಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದೇ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದಾ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಾವುಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

"ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ... ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದಾ?" ಎಂದು ಆಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ, “ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರದು? ಈ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿನಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ” ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನೀನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ, ಸಮಾಜದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಆಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವ "ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಂತಾರೆ" (log kya kahenge) ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಈ ಭಾವುಕ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"'ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಹೇಳುವ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಟ್ವಿಶಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚಾಟ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಗಿಂತ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಮಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.