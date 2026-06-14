Salman Khan new look viral: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ರಗಡ್ ಅವತಾರ ಕಂಡು ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಲಗಾನ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಬಾಂಗ್' ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! ಹೌದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ನೆಟ್ಟವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬದಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂದರೆ 'ಕ್ರೂ ಕಟ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಲಘು ಬಿಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ 'ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್' ಗಡ್ಡವಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದ 'ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್' ಆಗಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಟೋನ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಶರ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಲೀನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ನೈಜ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'SVC63' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ!
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್-ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.