ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, ಅವರ ತಂದೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲಹಾಬಾದ್: ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ! ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವೂ ದಂಡ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ!
ಅವರ ಬಂಧನವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕ ಸಹೋದರಿಯರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತ, ವಂಚನೆ, ಬಲವಂತ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧನ
ಮತಾಂತರದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ 21 ಮತ್ತು 25 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಬಲವಂತದ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ರಾಜ್ಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ, 2023 ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಧರ್ಮ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಮತಾಂತರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. 2021 ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತಾಂತರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯವು ವಾದಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಂಧನದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 21 ಮತ್ತು 25 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರ
ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಾವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಅದು ಗಮನಿಸಿತು.