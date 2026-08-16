ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಬಾ ಅಲಿ ಪಟೌಡಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಬಾ ಅಲಿ ಪಟೌಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಫ್ಸ್" ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಬಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕರೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಬಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆದರೆ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನಗೆ, ಅವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ."
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ
"ಅಂದರೆ ನಾನು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಮೂಲವಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾ, ರಾಮ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ." ಎಂದರು.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
ಸಬಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ, ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ." "ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.