Wife vs In-laws Conflict: ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ದಿಕ್ಕುಗಾಣದೆ ಕುಳಿತಿರುವ 28 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಳಲು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕು? ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ.
ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಃಸ್ವಪ್ನವೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 28 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ 'r/InsideIndianMarriage' ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಂಡತಿ (26) ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ತಾವು 2017 ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವಳಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇನ್ನು ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಂದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಅತಿಯಾದ ಭಾವಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಮಮತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು
ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ (ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ). ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ.
ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು (ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೇಳಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬವೊಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ' ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಗೆ ತಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೆಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮೇಲೆ ಕಿರುಚಾಡಿ, "ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ.
ಈ ಜಗಳಗಳು ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. "ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆಯಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಗೌರವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಂತು ಖಾರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಹೆಂಡತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ." "ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ." "ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಟುಂಬ. ಪೋಷಕರು ಈಗ 'ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬ' (Extended Family). ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆತನನ್ನು "ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಲ್ಲದವನು" ಎಂದು ಜರೆದಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.