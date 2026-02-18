Instagram Love Trap: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಈ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾದಳೋ…
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರಿಚಯಗಳು ಎಂತಹ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರಿಚಯವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಯೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಂಬಿ, ಆತನ ಪ್ರೇಮಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಆಕೆ ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಲುಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ 30 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳೂ ನಡೆದವು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಳು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಲಿ ನಿಜಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿ ಆಕೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗಂಡ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೂರವಿರುವವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್:
ಅಪರಿಚಿತರ ಸ್ನೇಹ ಬೇಡ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳುಹಿಸುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಅವರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮಂತನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ 1930 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿ.