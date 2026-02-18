- Home
- ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ! ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗಲ್ಲ
Parenting Tips: ಉತ್ತಮ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮಗು ತಪ್ಪು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು
ಮಕ್ಕಳ ಗೆಳೆತನ ಸರಿ ಇರದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ನೆನಪಿರಲಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡಿ ನಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನವೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಓದಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು
ಕೆಟ್ಟವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗದಿರಲು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
