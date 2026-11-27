Punjabi groom viral video: ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ವರ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಧು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ! ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಡುವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರನೊಬ್ಬ ಶಗುನ್ (ವರದಕ್ಷಿಣೆ/ಉಡುಗೊರೆ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರನ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ವಧುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನಗು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಾತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗೌರವದ ಮಾತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ವರನಿಗೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಶಗುನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಸರವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಾವನ ಕಡೆಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ವಧುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಧುವಿನತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವಂತಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮದುವೆ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಧುವಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತೂ ಆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ‘‘ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಹಣ ಉಳಿಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಿತ್ರಣ ಆಕೆಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ದುರಾಸೆಯವನಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ, ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾವನ ತಲೆಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವರನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವರನನ್ನು ‘‘ಇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತಿದೆ’’ ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ಜತೆಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ‘ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್’ (ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ) ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ವಿಂದರ್ ಬಲ್ (@bal_kulvinder) ಎಂಬುವರು, ‘‘ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು’’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲೋಕೇಶ್ (@LOKESH120502) ಎಂಬುವರು, ‘‘ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೇವಲ ನಾಟಕದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು’’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಿಶ್ರಾ (@abhimishra1428) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಾ, ‘‘ಹಲವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ (@sahota_ad) ಎಂಬುವರು ಕಹಿ ಸತ್ಯವೊಂದರತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಹಲವು ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.