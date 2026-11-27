ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ, ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.50ರ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ, ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ, ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮಗನ ಪರದಾಟ
ಈ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ತೆರಳಲು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡದೆ ಪದೇಪದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ, 'ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತನ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ ನೋಡುಗರ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶ್ ದಬಾಸ್ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಗನೊಬ್ಬ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು 'ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎದುರಿಸಿದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.