Trisha shooting in Thirthahalli: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತ್ರಿಶಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುಂದರ ಪಟ್ಟಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಇದೀಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಭಾಷೆಯ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ರಮಣೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಗಮನವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಇನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಒಂದು ನೋಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳು
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರ, ಕುಪ್ಪಳಿ, ಕವಲೆದುರ್ಗ ಕೋಟೆ, ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ.