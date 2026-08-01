ಐದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 43 ವರ್ಷದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗದೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಅವರು, ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗಿ ಸಿಗದೇ ನೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪೆರಿಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಚೆರುಪುಳ ಮೂಲದ 43 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ, ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬುಲೆಟಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೊಫೆಸ್
ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಎಂಬ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಅಜಿತ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಧು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಜರಿಯದೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು. ಅದರ ಶುಲ್ಕವೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದರೂ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಸರದಾರ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಸಮಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಈಡೇರದ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಧನರಾದಾಗ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟದ ತುರ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಸೊಸೆ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಬೀದಿ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಚಿತರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಆಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.