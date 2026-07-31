ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದೌಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪತಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪತಿಯೇ ಸಕಲ್ದಿಹಾ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಂದೌಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನಗಿಂತಲೂ 20 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯವನಾದ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದೀರ್ಘ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ, ಪತಿ ಅವರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಪತಿ ಅವರನ್ನು ಸಕಲ್ದಿಹಾ ತಹಸಿಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ! ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಡ ದೆಹಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕಲ್ದಿಹಾ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾನಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜೀವನನಾಥ್ ರಾಜ್ಭರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರಿತಾ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿತಾ ಘಾಜಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಹ್ಮರ್ ನಿವಾಸಿ ಅಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು. ಆತ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವವ. ಇಬ್ಬರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಳಿತು.
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ವಿರೋಧ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರಿತಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು. ಪತ್ನಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ, ಜೀವನನಾಥ್ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಸಕಲ್ದಿಹಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು.
ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದ ನಂತರ, ಜೀವನನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಸಕಲ್ದಿಹಾ ತಹಸಿಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ, ತಹಸಿಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಿ ಸರಿತಾಳ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿದನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭವು ತಹಸಿಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ನಡೆಯಿತು.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಹೇಳೋದೇನು
ಸರಿತಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ಪತಿ, ಜೀವನನಾಥ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಅವಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾರಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೀಗ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ!