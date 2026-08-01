ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಲ್ಲ.. ಜನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಚ್ಚರಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್..!
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ವಂಚನೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಅತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಂಚಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಡಿಪಾಯ
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಡಿಪಾಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ (ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ) ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಂಚನೆ (Cheating) ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ತಪ್ಪೇ? ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ (Cheating) ಎಂದರೇನು?
ವಂಚನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೂ ವಂಚನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ (Emotional) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ಫಿಡೆಲಿಟಿ (Internet Infidelity) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಂಚನೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ?
ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಎಂದರೆ ‘ಹೇಗೋ ನಡೆದುಹೋಯಿತು’ ಅಥವಾ ‘ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿತು’. ಆಲೋಚಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಡವಳಿಕೆ (Impulsive Behavior) ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸ್ವಭಾವವು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ತಪ್ಪಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ವಂಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ‘ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್’ (Archives of Sexual Behavior) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೂ ಸಹ ವಂಚಿಸಬಹುದು.
- ಅವಕಾಶ (Opportunity): ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಂಚನೆಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯಾಸ, ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಅಗತ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ..?
2024 ರಲ್ಲಿ ‘ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಬೇಗನೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಂಚಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆ ಕ್ಷಣದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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