ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026, ಶನಿವಾರದಂದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ' ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇದೊಂದು ದಿನ.

ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ 5 ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ. ಸ್ಪಾ ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಷ್ಟದ ಊಟದವರೆಗೂ ಸೆಲ್ಫ್-ಕೇರ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಖತ್ ಅವಕಾಶ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026, ಶನಿವಾರದಂದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ' ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇದೊಂದು ದಿನ.

ಆದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬೇಸರ ತರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಹೌದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ

1. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾ ಮಜಾ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪಾ ಡೇ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುವಾಸನೆ ಬರುವ ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ಕಿನ್‌ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ.

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2. ನಿಮಗಿಷ್ಟದ ಊಟ, ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್: ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಗೌರ್ಮೆಟ್ ಅಡುಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆರಾಮವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಟೇಕ್‌ಔಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ತುತ್ತನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೆ ಸವಿಯಿರಿ.

3. ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವ, ಅಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ.

4. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಲೋ ವಾಕ್: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು. ನೀರು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮೀಪ ಇರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಾಗಿಸಲು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

5. ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಡುಗಳ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ, ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.