ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಜಾತಾ ಸಾಹ್ ಸೆಜೆಕನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.24): ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ (ಬಾಲೇನ್ ಶಾ) ಅವರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸುಜಾತಾ ಸಾಹ್ ಸೆಜೆಕನ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ;
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಜಾತಾ ಸಾಹ್ ಸೆಜೆಕನ್, "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೇಪಾಳದ ಜನಕಪುರಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡು' ಎಂಬುದೇ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ
ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, "ನಾವೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 'ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡು', ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ನಗು ಹಂಚಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ—ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಗಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬಾರದು ಕೂಡ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತಿನ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರದೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ 'ರೋಟಿ-ಬೇಟಿ' ಬಾಂಧವ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈವಾಹಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸುಜಾತಾ ಅವರು, "ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಾದ 'ರೋಟಿ-ಬೇಟಿ' ಸಂಬಂಧವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತೆ ಸೀತೆ ನೇಪಾಳದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಿವಾಹ ಬಂಧಗಳು ತೀರಾ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನೂತನ ರೈಲು ಸೇವೆ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತ
ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನಕಪುರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನೂತನ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಜಾತಾ ಸಾಹ್ ಸೆಜೆಕನ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಈ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.