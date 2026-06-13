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- Ayodhya Kashi tour: ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ದರ್ಶನ; IRCTC ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ
Ayodhya Kashi tour: ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ದರ್ಶನ; IRCTC ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಗೌರವ್ ಕಾಶಿ ದರ್ಶನ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಭಕ್ತರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹15,000 ಪಾವತಿಸಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಗಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಪವಿತ್ರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಗೌರವ್ ಕಾಶಿ ದರ್ಶನ' (Karnataka Bharat Gaurav Kashi Darshana) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ದರ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆ!
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 22,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿತವಾದ ನಂತರ, ಭಕ್ತರು ಕೇವಲ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಈ 9 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು:
ಭಾರತ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ವಾರಣಾಸಿ (Varanasi): ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಳಸಿ ಮಾನಸ ಮಂದಿರ, ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಆರತಿ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ (Ayodhya): ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಗರ್ಹಿ.
ಗಯಾ (Gaya): ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಬೋಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಂದಿರ.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ (Prayagraj): ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ-ಯಮುನಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ.
ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ಏರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು:
ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಆಗಸ್ಟ್ 08, 2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ (8 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 9 ದಿನಗಳು).
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಏರಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಯಶವಂತಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು), ತುಮಕೂರು, ಬೀರೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?
ಯಾತ್ರಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ: 3AC ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ.
ವಸತಿ: ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಎಸಿ ರೂಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ).
ಆಹಾರ: ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ (ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ).
ಸಾರಿಗೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಇತರೆ: ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು.
ಯಾತ್ರಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ:
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರಿಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಆರತಿಯು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ:
ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:
7892303715 ಅಥವಾ 7892463466.
ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು: shrisiddharoodhayatra@gmail.com ಅಥವಾ mma.hubli@gmail.com.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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