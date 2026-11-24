ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಯದ ನಂತರವೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Aishwarya Shindogi and Shishir Shastry set to tie the knot in February-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬಂತು! ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಶಿಶಿರ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಹೂರ್ತ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದೀಗ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ವಿವಾಹ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಯದ ನಂತರವೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಜೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಜ ಜೀವನದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವಲ್ಲ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಅಲಂಕಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಹೌದು, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಆಸೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶಿಶಿರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ! ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವೂ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಗೀತ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ, ಮರುದಿನವೇ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಶಿಶಿರ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ಮರುದಿನ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಮರುದಿನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಸುಂದರ ಪಯಣ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ, ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ ಅವರ ಪಯಣ ಈಗ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮದುವೆಯ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ, ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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